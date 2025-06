Sorprende il ladro e lo uccide . Poi nasconde il corpo fra i rovi

È stato trovato nelle campagne di San Severino di Centola, nei pressi di un campetto sportivo, il cadavere di un albanese di 25 anni che era ricercato da due giorni dopo un tentativo di furto, sfociato in una sanguinosa rapina in un’abitazione a Foria di Centola, in provincia di Salerno. A indicare il luogo del ritrovamento è stato il proprietario della villetta, un imprenditore edile del posto di 60 anni, che si è presentato ieri mattina alla Procura di Vallo della Lucania insieme al suo avvocato. Ed ora è indagato per omicidio e occultamento di cadavere.

L’uomo ha ammesso di aver esploso dei colpi d’arma da fuoco durante l’irruzione notturna nella sua abitazione, avvenuta alle 22 di domenica scorsa. Uno dei proiettili avrebbe colpito a morte il 25enne, il cui corpo sarebbe stato poi trasportato dallo stesso imprenditore in una zona impervia e nascosto tra la vegetazione. Il cadavere è stato trovato avvolto in un sacco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, che ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Durante quella notte è rimasto gravemente ferito anche un secondo componente della banda, ora ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli. Il proprietario dell’abitazione è ora formalmente indagato anche per lesioni gravi ai suoi danni. Un terzo presunto complice, invece, è ancora ricercato.