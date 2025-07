Alcolock e rischio revoca patente: cosa sono i codici 68 e 69? La guida

Roma, 13 luglio 2025 – Il nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini è arrivato allo snodo alcolock e monopattini, due decreti del Mit hanno chiarito le regole e gli obblighi. Ma quali sono le novità più rilevanti? Ecco una guida semplice in 10 punti.

L'alcolock, nel nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini, è obbligatorio per chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato

L’alcolock – neologismo formato dalle parole alcol e lock, in inglese bloccare – è di fatto un etilometro da auto. Chiarisce Roberto Benigni, vicepresidente Anvu, l’associazione professionale polizia locale d’Italia: "Lo strumento è collegato a una centralina. L’automobilista, alla partenza, deve soffiare nel boccaglio. Se viene rilevata la presenza di alcol, il motore si blocca. Sarà installato anche sui mezzi pesanti. L’obbligo è di due o tre anni, a seconda che la condanna riguardi un tasso alcolemico tra 0,8-1,5 g/l o superiore". Ricordiamo che l’abuso di alcol è tra le principali cause di incidente, sempre in coda però a distrazione, mancata precedenza e velocità.

Ma cosa succede se soffia un altro al posto di chi ha bevuto? "Chiaro – riconosce Benigni, che sta formando colleghi in tutta Italia sulle novità principali della riforma -, non c’è un’impronta digitale. Ma ricordiamo che sulla patente vengono apposti i codici 68 e 69, che indicano la guida con alcol zero e l’obbligo dell’alcolock. Quindi, in caso di incidente, scattano un procedimento penale e la revoca della patente. Quindi, l’esame è da rifare”.

"Il totale si aggira sui duemila euro - chiarisce Benigni -. La cifra comprende l’impianto e l’installazione, che deve essere garantita da un meccanico abilitato dalla Motorizzazione. La spesa è a carico del proprietario del veicolo".

"L’alcolock viene utilizzato ad esempio in Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Austria. Vantaggi? Sì, addirittura in alcuni stati si usa anche per gli autisti dei mezzi pubblici. Non credo che in Italia si arriverà mai a prendere questa decisione".

Il vicepresidente Anvu ricorda che "la nuova norma entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ma proprio perché si applica ai procedimenti penali conclusi, aperti dopo il 14 dicembre 2024, da quando è operativo il nuovo codice della strada, il nuovo sistema andrà a regime non prima dell’autunno".

No, i codici riguardano soltanto le patenti italiane.

L’altro decreto sotto i riflettori riguarda il targhino dei monopattini. "Sarà personale, un contrassegno rettangolare con sei caratteri, tre lettere e altrettanti numeri - riassume Benigni -. Diverso da quello dei ciclomotori, che possono avere anche tutte lettere o tutti numeri. Sarà collocato nella parte posteriore del mezzo, se c’è l’apposito alloggiamento, oppure sull’asta anteriore, a un’altezza compresa tra 1 metro e 1,20".

Però le dimensioni della targa sono molto piccole. "Un terzo rispetto a quella dei ciclomotori. Per vederla bene, bisogna fermare il mezzo. Ma lo strumento è assolutamente efficace e garantisce una maggiore sicurezza perché c’è la garanzia dell’identificazione".

Targhino dei monopattini, ecco come sarà: la riforma del codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini

"Con la targa, per i monopattini scatta anche l’obbligo di assicurazione", ricorda Benigni. Cosa che è già una realtà da anni per i mezzi in sharing. Per chi non si adegua, la multa va da 100 a 400 euro.

Andrea Giaretta di Assosharing accoglie con favore la novità della targa, "unico mezzo per far sì che chiunque utilizzi il monopattino, lo faccia secondo le regole. E per noi l’unica misura che andava introdotta. Ben venga un decreto che la certifica e ne definisce i dettagli. Ora dobbiamo capire quale sarà l’iter per ordinarla. La speranza è che, come la Motorizzazione ha già ribadito, il costo sia contenuto e non diventi una nuova tassa, ma che sia realmente un modo per garantire i controlli. Però su questo, ad ora, abbiamo ricevuto rassicurazioni".

L’associazione non vede problemi nelle dimensioni del contrassegno, "ci sono pochi caratteri. E poi il mezzo va piano, quindi tendenzialmente c’è tutto il tempo per leggerlo".

Assosharing è invece contraria all’obbligo di casco, già in vigore. Ma perché questa opposizione? "Perché non risolve – è la convinzione di Giaretta -. Il mezzo, se usato secondo le regole, ha dimostrato di non essere pericoloso. E si parla di migliaia di noleggi, i numeri sono importanti. I monopattini vengono equiparati ai velocipedi, quindi ci dovrebbe essere un allineamento, prevedendo il casco solo oltre i 250 watt di potenza. Invece, per i modelli che stanno sotto quella soglia, l’obbligo non dovrebbe essere previsto. Questa incongruenza normativa va corretta dal ministero. Ed erano state fatte dichiarazioni in questa direzione, una revisione del codice nell’ottica di armonizzare velocipede e monopattino. La politica si è spesa, noi chiediamo che si passi dalle parole ai fatti".

Ma quanti sono i monopattini in Italia? Qual è la stima più aggiornata? Secondo i dati dell’associazione, "50mila in sharing, 800mila quelli privati". Chi prende il mezzo a noleggio, lo usa anche nei giorni feriali, "sono persone tra i 25 i e 45 anni, più professionisti che studenti. Il monopattino viene sfruttato per integrare i mezzi pubblici. Il tragitto medio è di due chilometri, in aggiunta al bus e alla metro, nel primo e nell’ultimo miglio".