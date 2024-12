Sono 108 le vittime dall’inizio dell’anno. La metà di loro uccisa dal partner

Emanuela Massicci (foto sotto), 45 anni, uccisa dal marito a Ripaberarda (Ascoli Piceno) è stata la 108esima donna uccisa in Italia dall’inizio dell’anno. Secondo i dati del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, 94 di queste donne sono state uccise in ambito familiare/affettivo; 58 di loro hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. L’ultimo femminicidio prima di quello di giovedì scorso era stato quello, lunedì scorso, di Antonella Tarabra, 61 anni, uccisa a Moncalieri (Torino) dal marito, che si è poi tolto la vita impiccandosi. Crescono – dicono i dati dell’XI Rapporto Eures – le vittime over 65: sono 37 quelle colpite nel 2024 dal coniuge o dai figli, pari al 37,4% delle vittime totali. In forte crescita pure le figlie uccise – in numeri assoluti passate da 5 a 9 – generalmente all’interno di stragi familiari in cui le ragazze diventano vittime collaterali di una violenza inizialmente orientata a colpire la madre ed ex partner.