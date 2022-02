"Siamo pronti per l’accoglienza"

"C’è stata la solidarietà

di tutti i Paesi sia nei confronti dell’Ucraina sia di tutti i Paesi vicini all’Ucraina per garantire il massimo supporto a un popolo che sta soffrendo. Si è parlato della protezione per coloro che arriveranno sui nostri territori. È una situazione grave e abbiamo assicurato che ognuno farà la sua parte. Questa è l’Europa che noi vogliamo, un’Europa che ha una comunità di intenti ed è quello che l’Italia e altri Paesi sottoposti a queste pressioni hanno chiesto". Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al termine del Consiglio Affari Interni a Bruxelles. E ancora: "Stiamo approntando gli aiuti da poter dare nell’immediato e stiamo organizzando le strutture per una eventuale accoglienza, secondo i numeri di profughi assegnati all’Italia. Il 3 saremo qui a Bruxelles un’altra volta" per prendere le decisioni conseguenti.