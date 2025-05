Scontro in volo tra Frecce Tricolori. Pilota di 32 anni ferito alle gambe

Incidente in volo per le Frecce tricolori. Paura e un pilota ferito dopo un atterraggio d’emergenza a Pantelleria. Il giorno di festa dell‘open day del distaccamento aeroportuale dell’Aeronautica militare nell’isola a sud della Sicilia. Ma si è evitata la tragedia. Gli aerei avevano fatto un primo passaggio acrobatico alle 15 con i celebri fumi tricolore. Poi però non ci sono stati glia ltri passaggi previsti, fra lo sconcerto dei presenti, mentre cominciavano a circolare voci su quanto accaduto. Secondo le primissime ricostruzioni, due velivoli si sarebbero toccati (ma si è parlato anche di un impatto con volatili, il cosiddetto bird strike), coinvolgendone un terzo. La collisione è stata ripresa da un video condiviso poi su Facebook da vari profili.

I piloti sono comunque riusciti a riportare gli aerei a terra senza precipitare: uno è uscito di pista terminando la propria corsa su un declivio erboso per un problema al ruotino. Il pilota di questo aereo, Luca Battistoni, 32 anni, ha riportato traumi non gravi alle ginocchia ed è stato portato in ospedale. L’Aeronautica militare in una nota spiega che "una separazione anomala della formazione, durante la manovra del cardiode, ha imposto l’interruzione del programma acrobatico".