Scontro in tangenziale, muore cronista anti-clan. Era in sella alla moto

È morto l’altra notte in un incidente stradale nel Milanese Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera. Aveva 44 anni. La moto su cui viaggiava è stata investita da un’auto ed è finita contro il guard-rail della Tangenziale milanese, all’altezza del bivio tra la A52 e l’uscita 11 - Cologno Ovest. I soccorsi sono stati immediati, ma inutili. La Polizia stradale ha acquisito i filmati delle telecamere per capire l’esatta dinamica dell’incidente: al momento non è chiaro se il motociclista sia stato tamponato o urtato. Alla guida del mezzo coinvolto nello schianto, un minivan Mercedes, un 44enne moldavo in vacanza in Italia. L’uomo, che ha richiesto in prima persona l’intervento di un’ambulanza, è stato indagato in stato di libertà per omicidio stradale. Nato a Napoli, dove si era distinto con i suoi articoli, tanto da diventare anche l’obiettivo delle minacce del clan Cimmino, Postiglione ha lavorato al quotidiano napoletano Roma, dove si è sempre occupato di cronaca giudiziaria, poi al Corriere del Mezzogiorno e infine al Corriere della Sera.