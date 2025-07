"Mamma mi sono perso". Cade nel dirupo e muore a 15 anni

Roma, 24 luglio 2025 – "Sto rientrando, ho sbagliato direzione, sotto di me però vedo il sentiero". Poi la caduta in un canalone e la morte sul colpo. Così Liam Rezac, quindicenne francese, è stato trovato all’alba di ieri alle pendici della Becca di Viou, vetta di 2.856 metri che sovrasta la piana di Aosta. I genitori hanno dato l’allarme e la macchina dei soccorsi, verso le 20 di martedì sera, si è messa in moto. Ma Liam era probabilmente già senza vita. La morte, stando ai primi rilievi, sarebbe avvenuta sul colpo, a causa dei traumi riportati. L’ultimo contatto con la famiglia risale alle 18.38: un messaggio con la posizione gps. Poi, i successivi tentativi di contatto da parte della madre e del padre non hanno più trovato risposta. Liam, originario di Erbrée, comune di 1.700 residenti in Bretagna, avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 31 dicembre. Era in vacanza da alcuni giorni con i suoi familiari in Valle d’Aosta, a Charvensod.

Alle 12.30 di martedì era arrivato a Valpelline, paese a poco meno di mille metri di quota. Da lì ha abbandonato la famiglia ed è partito per uno dei principali itinerari verso la vetta della Becca di Viou: una salita escursionistica, lunga e con 1.900 metri di salita. Il gruppo quindi si è separato: in quella vallata i genitori hanno visto Liam vivo per l’ultima volta. Poi solo messaggi. "Ho sbagliato sentiero, ma non sono in difficoltà". Così scrive alla famiglia, condividendo la posizione. "Sto rientrando, ho sbagliato direzione, sotto di me però vedo il sentiero", ha scritto ancora. "Ti aspettiamo a valle per rientrare in alloggio" la risposta.

L’ultimo contatto è delle 18.38, poi Liam non ha più risposto né visualizzato i messaggi e l’angoscia è cresciuta fino al lancio dell’allarme. "Probabilmente – ipotizza il primo cittadino di Valpelline, Maurizio Lanivi – scendendo Liam ha visto il segnale di un altro sentiero, il 105 che va verso Oyace, e deve aver sbagliato strada nel tratto di discesa, finendo su questo pendio molto ripido".

Alle sei di mattina, con le prime luci dell’alba, il sorvolo in elicottero di soccorso alpino valdostano e 118 ha permesso di individuare il corpo, a 1.600 metri di quota. La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero del capoluogo regionale. È atteso il nulla osta per il trasferimento da parte della Procura. Al momento non è stata disposta autopsia e non sembrano profilarsi responsabilità penali per i genitori. In base al tipo di escursione (concordano vigili del fuoco e soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, che hanno condotto le ricerche) il giovane era vestito e attrezzato in modo appropriato.