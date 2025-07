Ma l’obbligo di alcolock scatta per le patenti straniere? Cosa prevede il decreto Salvini

Roma, 24 luglio 2025 – Ma l’obbligo di alcolock scatta anche per le patenti straniere? No, solo per quelle italiane. Lo stabilisce il decreto firmato dal ministro Matteo Salvini a fine giugno, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in questi giorni sarebbe alla registrazione alla Corte dei Conti. Vediamo allora chi è escluso dal nuovo corso.

Alcolock, 3 cose da sapere: chi ha l'obbligo di installare l'etilometro (anche sui mezzi pesanti)

L’etilometro da viaggio – che dovrà essere installato anche sui mezzi pesanti – blocca l’auto se il guidatore ha bevuto, nel nuovo codice della strada è previsto per i conducenti condannati con sentenza passata in giudicato per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. I guidatori si vedranno applicare i codici 68 e 69, che vincolano alla guida con alcol zero e all’installazione del dispositivo. Ma il nuovo corso non si applica alle patenti straniere. Più precisamente: l’obbligo persiste se il cittadino è residente in Italia da più di un anno. Entro quella scadenza, infatti, il titolo di guida deve essere convertito. Questo stabilisce la norma. Ma non si può dare per scontato che ciò avvenga.

Roberto Benigni, vicepresidente dell’Anvu, l’associazione professionale polizia locale d’Italia, commenta: “Nella norma non c’è un richiamo diretto e immediato anche alle patenti straniere. Quindi, al momento, la disposizione è limitata a quelle italiane. Anche se in una circolare del Viminale viene fatto un richiamo all’articolo 135”. Lasciando dunque intendere che nel silenzio della legge l’obbligo potrebbe essere esteso.

Va anche ricordato, precisa sempre Benigni, che “le patenti extracomunitarie devono essere accompagnate dalla traduzione giurata. Perché, mentre quelle della Ue sono realizzate tutte secondo lo stesso standard, e sono simili, le altre no. Il rischio è che siano false, che non siano addirittura patenti. Per questo devono essere asseverate”.

Ma l’alcolock, strumento che misura la quantità di alcol nel sangue, prima di essere messo in commercio dovrà essere omologato e tarato? “La circolare ministeriale fa riferimento a una normativa Uni della Ue – risponde il vicepresidente dell’Anvu -. Qualcuno ha sollevato il problema facendo notare che quella norma da sola non basterebbe. Io però osservo: gli strumenti che usano le forze dell’ordine sono approvati dal ministero e non è previsto nessun obbligo di taratura annuale”.

Intanto, in questi giorni di grande esodo con un codice della strada già in parte riformato, è bene ricordare che i cambiamenti veri devono ancora arrivare. Il 14 dicembre 2024, infatti, sono entrati in vigore i provvedimenti urgenti. Era quindi prevista una delega al governo per una revisione completa. I tecnici sono al lavoro, anche in queste settimane di piena estate. Il ‘pacchetto’ deve essere completato per la fine dell’anno.