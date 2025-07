Toti lascia la politica e torna al giornalismo: "Mi dimetto dal ruolo in Noi Moderati"

Giovanni Toti lascia la politica e torna al suo antico mestiere, il giornalismo, dal quale lo distrasse Silvio Berlusconi nel gennaio 2014. L’ex governatore della Liguria ha rassegnato ieri le dimissioni dalla presidenza del Consiglio nazionale di Noi Moderati, lasciando il posto a Ilaria Cavo (foto), cresciuta con lui giornalisticamente a Mediaset e politicamente in Liguria. Il passaggio del testimone ha segnato un altro passo in avanti per il partito guidato da Maurizio Lupi, che si è posto come obiettivo il raggiungimento – come minimo – della soglia del 3% alle elezioni, vale a dire lo sbarramento che consente di accedere alla distribuzione dei seggi nel proporzionale.

Dopo la discesa in campo con Berlusconi, Toti è stato eletto nel 2015 governatore della Liguria; in carica sino alle dimissioni il 26 luglio 2024 dopo l’inchiesta per corruzione. E poi il ritorno al giornalismo con una sua nuova agenzia di comunicazione. Ma Toti intanto, con il partito che aveva fondato, Italia al Centro, nel 2022 aveva dato vita con altre sigle a un cartello elettorale centrista, schierato con il centrodestra, che sarà il prodromo di Noi Moderati, di cui è stato eletto presidente del Consiglio nazionale nel 2023. Col congresso del 2024 Noi Moderati ha intrapreso il cammino per divenire un partito a tutti gli effetti. E il nuovo impegno professionale ha spinto Toti a lasciare il ruolo.