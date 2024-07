Scomparso bambino di due anni a Locorotondo (Bari), ricerche nelle campagne con i droni

Locorotondo, 30 luglio 2024 – Ore di angoscia per una famiglia nel Barese. Un bambino di 23 mesi (compirà due anni il mese prossimo), Domenico Gallo, è scomparso da stamattina. A dare l’allarme, intorno alle 11, è stata la mamma quando non lo ha più visto nei dintorni dell’abitazione, dove il piccolo stava giocando. La famiglia Gallo, che ha altri tre figli, vive da qualche anno in una zona rurale di contrada Serralta, e proprio nelle campagne di Locorotondo si stanno concentrando le ricerche. Per trovare il piccolo si sono mobilitate le forze dell'ordine e la cittadinanza intera dalle 12. Al momento della scomparsa il piccolo indossava una t-shirt chiara, dei pantaloncini scorti e scarpe da tennis marca Adidas.

Locorotondo, l'area in cui si è perso un bambino di quasi due anni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che stanno passando al setaccio tutta l’area anche con l'ausilio di un drone e di un elicottero. "Siamo in attesa dell'arrivo delle unità cinofili e dei cani molecolari”, dichiara il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano che sta partecipando alle ricerche e per primo stamattina – appresa la notizia della scomparsa – ha lanciato un appello sui social con la foto del bimbo. In poche ore il post è stato condiviso da migliaia di persone e ha ricevuto centinaia di commenti da parte di residenti preoccupati per la sorte del piccolino.

“Nonostante l'immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari – si legge sulla pagina Facebook del Comune – il piccolo non è ancora stato ritrovato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell'ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino”.