Greta Spreafico scomparsa a Porto Tolle (Rovigo): dall’auto al testamento, cosa non torna nel caso della rocker

Porto Tolle (Rovigo), 15 dicembre 2023 - Greta Spreafico, scomparsa da Porto Tolle (Rovigo) nella notte fra il 3 e il 4 giugno 2022, aveva paura. “Così mi hanno raccontato gli amici, aveva una specie di fobia, temeva che le volessero fare del male. Ma da quanto ho capito, il problema non era qui da noi. Questi erano i luoghi della sua infanzia, che in qualche modo le davano una sicurezza emotiva”.

Roberto Pizzoli, sindaco del Comune sul Delta del Po che sembra aver inghiottito la rocker di Erba (Como), aveva incontrato Greta Spreafico “una decina di giorni prima che scomparisse, era stato casuale, ci eravamo visti in Municipio e si era fermata”.

Greta Spreafico, 53 anni, scomparsa nella notte fra il 3 e il 4 giugno 2022 a Porto Tolle (Rovigo)

A che punto sono le indagini

Ma le indagini non sono chiuse. Mentre a ottobre il pm di Rovigo ha fatto richiesta di archiviazione per l’unico indagato -, in Procura a Como "è stata aperta una nuova ipotesi di reato per circonvenzione di incapace”, fa sapere Davide Barzan, criminologo nello studio dell’avvocato Nunzia Barzan, legale della famiglia.

“Come difensori – chiarisce Barzan – avevamo presentato querela per circonvenzione di incapace contro ignoti, il pm ha iscritto d’ufficio questo reato. E questo è l’ultimo atto”.

Il testamento di Greta Spreafico

Secondo quanto trapela, Greta Spreafico aveva fatto testamento olografo poco prima di sparire. Era sicuramente una persona molto benestante.

Le parole del sindaco di Porto Tolle

Il sindaco Pizzoli di quell’incontro durato pochi minuti ricorda di aver visto la donna tranquilla. “Mi diceva che avrebbe avuto il desiderio di trovare un appartamento in affitto – racconta -. Doveva vendere quello che aveva ereditato dal nonno. Avrebbe dovuto fare il rogito ma è scomparsa due giorni prima. Ed è anche quello un motivo di ombra. Perché se una persona se ne va volontariamente, aspetta di incassare il rogito, ma da quel che risulta aveva avuto solo un anticipo”.

Il mistero dell’auto

"La cosa strana nel caso di Greta – prosegue il primo cittadino – è che è scomparsa anche l’auto, un altro elemento che non si riesce bene a valutare. Il nostro è un comune di 258 chilometri quadrati, è immenso, il secondo più esteso del Veneto. Ed è un insieme di isole, canali, golene. Ma è stata fatta una ricerca molto meticolosa con vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, forestale. Una ricerca molto attenta, l’ultima battuta alla vigilia di Natale, un anno fa. Non è stato ritrovato nulla da noi, abbiamo sempre la speranza che sia viva. I punti profondi non sono tantissimi, sicuramente alcune anse del fiume dove si sono concentrati anche i vigili del fuoco. Nei canali più bassi un’auto la vedi, tra cacciatori, agricoltori o pescatori qualcuno se ne doveva accorgere”. Poi il sindaco fa una pausa, riprende: “Mi dispiace, questa storia resta davvero un mistero insoluto, per ora. Mi dispiace perché i suoi amici mi hanno raccontato che Greta Spreafico era una bella persona”.

