Scomparsa da marzo, mistero in Alta Val di Susa La scomparsa di Mara Favro, 51 anni di Susa, è diventata un mistero dopo tre mesi. La procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere, su segnalazione del fratello della donna. Favro lavorava in una pizzeria e sarebbe tornata a casa con un passaggio la notte della scomparsa.