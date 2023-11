Sciopero dei treni domani, 30 novembre. Otto ore di stop per Fs dopo l’incidente ferroviario in Calabria

Roma, 29 novembre 2023 – Treni a rischio per domani, 30 novembre, dopo la proclamazione di uno sciopero indetto da Cgil, Cisl e Uil sulla questione sicurezza dopo l’incidente ferroviario avvenuto in Calabria: un treno ha travolto un camion fermo sui binari e sono morti i 2 conducenti.

“Sciopero di 8 ore, dalle 9 alle 17, per domani, giovedì 30 novembre, dei lavoratori di tutto il Gruppo Fs italiane e di tutte le imprese ferroviarie per denunciare, in attesa che la magistratura faccia piena luce sull'accaduto, la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori”. Così le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal a seguito dell'incidente ferroviario avvenuto ieri nei pressi di Thurio di Corigliano Rossano, in Calabria.