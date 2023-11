Incidente ferroviario a Corigliano-Rossano, treno travolge camion sui binari: almeno 2 morti

Corigliano Rossano (Cosenza), 28 novembre 2023 – I conducenti di un treno e di un camion sono morti nello scontro tra i due mezzi avvenuto, per cause in corso d'accertamento, in località ‘Thurio’ di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il treno ed il camion, subito dopo lo scontro, hanno preso fuoco. A condurre il treno era una donna. Sia lei che la persona che si trovava alla guida del camion sono morti sul colpo. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco. Si sta accertando la dinamica dei fatti e, in particolare, i motivi per i quali il camion si trovasse sui binari.