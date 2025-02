Sciopero trasporti da sabato 22 a lunedì 24 febbraio: si fermano treni e mezzi pubblici. Corse garantite / Pdf

Roma, 18 febbraio 2025 – Nuovo weekend di passione per chi si sposta con i mezzi pubblici. Si parte con lo sciopero nazionale dei treni: sabato 22 e domenica 23 febbraio stop di 24 ore di tutto il personale. A partire dalle ore 21 di sabato 22 e fino alle 20,59 di domenica 23 incroceranno le braccia i dipendenti del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Il giorno seguente, lunedì 24 febbraio, si fermerà invece il trasporto pubblico locale: bus, tram e metro potrebbero fermarsi per 24 ore in diverse città italiane, con modalità e orari differenti in base alla località.

I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio – fa sapere Trenitalia – possono chiedere il rimborso del biglietto a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, in caso di treni Intercity e Frecce, oppure fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, in caso di treni Regionali. In alternativa i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni festivi dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 fino alle 21.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. E i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, avverte Trenitalia sul sito istituzionale. Ecco i treni a lunga percorrenza garantiti:

Per ulteriori aggiornamenti sullo sciopero i passeggeri possono monitorare la situazione in tempo reale attraverso le indicazioni fornite dagli altoparlanti direttamente in stazione, attraverso i siti istituzionali o le app di Trenitalia e Trenord, chiamando al numero verde gratuito 800 89 20 21, o infine rivolgendosi direttamente al personale delle biglietterie e di assistenza clienti presenti in stazione.