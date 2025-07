Cosa significa madre intenzionale e quali diritti ha in Italia

Roma, 21 luglio 2025 – Con la sentenza che riconosce anche alla madre intenzionale il diritto al congedo di paternità obbligatorio, al pari del padre, la Consulta fa un passo avanti nella tutela dei diritti delle coppie omogenitoriali. Ma cosa si intende per ‘madre intenzionale’ e quali sono i diritti che le vengono riconosciuti nel nostro ordinamento?

Madre intenzionale è la donna che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale, pur non avendo un legame biologico con il bambino, vuole essere riconosciuta come genitore e assume la responsabilità genitoriale insieme alla madre biologica o gestante, spesso in seguito a un percorso di procreazione medicalmente assistita o di adozione. La madre intenzionale, pur non essendo la genitrice biologica o gestante, è la donna che di fatto manifesta l'intenzione di essere considerata (pure lei) mamma del nascituro, spesso assiste alla nascita o ha un ruolo attivo nel percorso di accudimento e di crescita del bambino.

La madre intenzionale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza italiana, in particolare con sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale in situazioni di procreazione medicalmente assistita all'estero, affermando che il consenso informato e la volontà di essere genitori sono elementi fondamentali per il riconoscimento stesso della genitorialità. Secondo la Consulta, infatti, quando vi è un progetto genitoriale condiviso e un consenso informato da parte di entrambe le donne, la genitorialità non può essere negata alla madre intenzionale, anche se priva di legame biologico con il minore. Nella loro decisione, i giudici della Corte hanno valorizzato il principio dell’interesse superiore del figlio e la necessità di garantire una cornice giuridica certa e stabile fin dalla nascita. Le sentenze della Consulta pongono al centro il diritto del minore a un’identità familiare coerente con la realtà affettiva e con la responsabilità effettivamente assunta da chi ha scelto di generarlo.