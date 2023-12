Sciopero 15 dicembre: dai treni ai bus, orari e info utili. Cosa cambia con la precettazione di Salvini

Roma, 13 dicembre 2023 – Lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato per venerdì 15 dicembre si riduce da 24 a 4 ore.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato ieri sera l’ordinanza di precettazione. “Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto, ma questo non può paralizzare l’Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”, ha dichiarato Salvini sui social.

Chi sciopera il 14 dicembre

Domani, giovedì 14 dicembre, l’astensione riguarderà soltanto Trenord in Lombardia tra le 9 e le 17.

Chi sciopera il 15 dicembre

Il giorno successivo, venerdì 15 dicembre, lo sciopero interesserà tram, bus, metro in tutta Italia. Il ministro Salvini come detto ha fatto ricorso alla precettazione, riducendo il blocco da 24 a 4 ore – ed è la quinta volta, dal 13 luglio – ma il sindacato Usb ha già fatto sapere che non accetterà le limitazioni.

