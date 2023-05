Schlein in Toscana. Il Pd punta sui temi sociali: "No al lavoro precario"

Firenze, 13 maggio 2023 – È Pisa la madre di tutte le battaglie elettorali di questa tornata amministrativa per il centrosinistra a trazione Schlein. La segretaria del Pd lo sa benone tanto che è venuta a chiudere la campagna elettorale nel Comune strappato cinque anni fa dal centrodestra. Uno scippo storico che i dem hanno dovuto accettare coscienti che le lotte intestine sono stati complici della sconfitta. E allora Pisa, dopo cinque anni di guida del sindaco Michele Conti che si ripresenta al bis, è diventato laboratorio nazionale. Perché solo qui in Toscana si è riusciti, intorno alla candidatura di Paolo Martinelli, a coltivare speranze nel campo largo: Pd più Movimento 5Stelle. Dalle spaccature interne all’apertura giallorossa: e chi lo avrebbe detto? Tanto che Schlein ripete che "a Pisa c’è una sfida decisiva e appassionante: decisiva perché c’è bisogno di un cambiamento. Abbiamo fatto un percorso importante di partecipazione, con un candidato strepitoso che ha radunato intorno una coalizione forte". Se andasse bene a Pisa il laboratorio si potrebbe allargare. Intanto realisticamente si guarda al risultato: il ballottaggio possibile come ottimo risultato.

Il Pd targato sinistra Schlein ha puntato tutto sui temi sociali con una stella polare di riferimento: lavoro, lavoro e ancora lavoro. E così la segretaria anche ieri ha ribadito i concetti cardine che ripete dal Primo Maggio: basta la precarietà che ripropone il governo Meloni con gli ultimi provvedimenti, via libera a sostegni ai lavoratori e alle famiglie: "Si parla molto di come contrastare il calo demografico, noi abbiamo proposte molto chiare e concrete: innanzitutto sappiamo che c’è un nesso tra la denatalità e la precarietà del lavoro. Ecco perché vogliamo rendere meno precario il lavoro, aumentare l’assegno unico, che è una grande conquista grazie al contributo del Pd, dare più soldi per i nidi e la loro gestione, e per la casa. Queste sono le nostre priorità".

L.C.