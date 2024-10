Quali sono i migliori ospedali d'Italia: due conferme e una sorpresa

Aumenta il numero di prestazioni offerte dagli ospedali italia, indice di buon funzionamento. Secondo il Programma nazionale esiti, presentato oggi dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), rispetto alla contrazione del periodo Covid, tornano a salire i ricoveri. Nel 2023 sono stati quasi 8 milioni, ovvero 312mila in più rispetto al 2022, riallineandosi con i valori pre pandemia. Il report ha valutato le performance di 1.363 ospedali pubblici e privati, in base a 205 indicatori. Nonostante i numeri complessivi in crescita, ancora molti pazienti vengono operati in strutture con bassi volumi di attività, cosa che spesso non garantisce la migliore qualità delle cure. Soprattutto nell'ambito delle cure oncologiche (tumore al pancreas, tumore della mammella) e dei reparti maternità. Nella maggior parte degli ospedali "convivono aree di qualità alta o molto alta con aree di qualità bassa". Il Pne si serve per le attività di valutazione di una 'treemap' che "permette di restituire una rappresentazione grafica sintetica della qualità delle cure, attraverso gli indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche".