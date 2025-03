Liliana Resinovich, la super perizia chiede analisi su capelli ignoti. Cos’è la tecnologia Ngs

Trieste, 6 marzo 2025 – La “morte di Liliana Resinovich è da collocarsi in via di elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021”. C'è anche questa conclusione nella relazione di Cristina Cattaneo sul giallo di Trieste. Si riparte da qui. Ecco le risposte contenute nelle conclusioni di un “lavoro minuzioso”, come lo ha definito Federico Frezza, il procuratore facente funzione di Trieste. Che ha annunciato “una profonda rivalutazione dell’intero procedimento, forse con eventuali nuovi accertamenti o acquisizioni”. Il fascicolo è stato assegnato alla nuova pm titolare dell’indagine, Ilaria Iozzi. Potrebbero arrivare indagati?

Il 15 gennaio è attesa la perizia medico legale su Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022 in un parco della sua Trieste

I punti della relazione

Lilly, sostiene il pool di esperti – nel team anche Stefano Tambuzzi, Biagio Eugenio Leone e Stefano Vanin – è morta “in via di elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021”. Non solo: “Allo stesso modo è molto probabile che il corpo di Liliana Resinovich sia sempre rimasto nello stesso luogo in cui è stato ritrovato”. Dunque per 22 giorni nessuno si sarebbe accorto del cadavere, trovato avvolto in due sacchi tipo spazzatura, il volo coperto da due borsine di plastica, chiuse attorno al collo da un cordino lasco.

Liliana Resinovich è morta per “asfissia meccanica esterna (tecnicamente soffocazione esterna diretta)”. L’analisi delle lesioni porta a concludere che “un evento accidentale risulta tecnicamente non prospettabile, delineando uno scenario in cui essi possono trovare una concreta e plausibile spiegazione tecnica solamente con l’avvenuto intervento di una terza persona. Non vi sono elementi tecnico scientifici che supportino l’ipotesi del suicidio”. Lo scenario: “Solo una dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta trova concreta motivazione tecnica”.

"Dagli esami esperiti – scrive Cattaneo – sono emersi elementi piliferi (dagli indumenti, dai sacchetti che avvolgevano il capo e dai peli pubici della vittima) per cui si suggeriscono approfondimenti genetici a mezzo di nuove tecnologie di sequenziamento ultramassivo (NGS), nell’ottica della ricerca di terze persone coinvolte”.

Cattaneo esclude anche una suggestione che in questi mesi era stata richiamata da molti, la possibilità che il cadavere fosse stato congelato. Per gli esperti, invece, non esistono “elementi anche lontanamente suggestivi” per considerare credibile questa ipotesi.

Nella prima autopsia si era ipotizzato che la morte di Lilly potesse risalire a due-tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, avvenuto il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, a 20 minuti di camminata dall’appartamento di via Verrocchio dove la vittima abitava con il marito Sebastiano Visintin.