Roma, 17 novembre 2020 - Non solo di tendenza, le scarpe Lidl sono diventate anche un fenomeno virale sul web. E con la stessa velocità con cui sono andate a ruba (messe in vendita ieri e già sold out ovunque), sui principali social network sono comparsi numerosissimi meme.

Dopo la corsa negli store del colosso tedesco quindi, è gara anche a chi batte sul tempo gli altri condividendo il contenuto più divertente nelle proprie stories, con un post o con un cinguettio. A farlo sono sicuramente i fan della catena di supermercati ma sopratutto chi non comprende il successo delle sneakers che tutti vorrebbero avere, in Italia e nei Paesi dove erano state messe in vendita già a partire dalla scorsa primavera. Non solo scarpe, nel catalogo Lidl ci sono anche anche ciabatte e calzini, andati anch'essi a ruba. Non si sa quando e se questi prodotti saranno nuovamente disponibili ma già si possono trovare online rivenduti a prezzi vertiginosi. I prodotti del discount sono già diventati, infatti, un must have per gli appassionati di moda. Vediamola con ironia: dai riferimenti ai classici del cinema ai grandi della musica, passando per le stelle dell'Nba, ecco alcuni dei meme più divertenti.

