Non suda: colpo di calore. Volo disperato dalla Grecia. Il trapianto salva un 14enne

È a Torino con un fegato nuovo. I suoi genitori, che parlano solo greco, continuano a chiedere al traduttore di ringraziare tutti: i medici delle Molinette, il meccanismo a orologeria che orchestra i trapianti, anche il destino. Dimitrios è tornato. Quattordici anni, una settimana di coma, il ricordo sbiadito della campagna a nord del suo Paese dove è crollato a terra. È tornato per sentirsi dire starai bene, però non farlo più. Non correre, non stancarti, non restare sotto al sole. Mamma e papà lo ripetono da quando gattonava. Ma gli era successo altre due volte di superare il limite. La debolezza, una vertigine, la sensazione di accendersi da dentro e prendere fuoco. Sapendo che il forno è il suo corpo e che a un certo punto tutto diventa buio. Dimitrios allora si era salvato perché c’era sua madre. E Styliani, da quando lo aveva messo al mondo, sapeva che la vita di suo figlio è legata al ghiaccio. Quando si accendeva in quel modo – per distrazione, perché i bambini non stanno mai fermi – lei lo raffreddava strappandolo alla febbre sproporzionata, agli scherzi della genetica. Dimitrios non può sudare. Soffre di anidrosi, una malattia che manda in tilt il meccanismo di regolazione della temperatura corporea ed espone al rischio di ipertermia. Se fa troppo caldo, se si affatica, rischia le convulsioni, l’insufficienza epatica e la morte. Questa volta è arrivato a 42 gradi e mamma non era lì con la sacca termica.

Stava facendo un’escursione con gli amici vicino alla città di Ioannina, Grecia settentrionale, e ha trasgredito tutti gli ordini. Troppo caldo, troppa fatica, nemmeno una goccia di sudore. Ha perso i sensi e i coetanei che erano con lui, spaventati, hanno potuto solo chiamare un’ambulanza. Al posto sanitario più vicino Dimitrios è stato sottoposto troppo tardi alla procedura degli impacchi di acqua e ghiaccio, non ha ripreso conoscenza. Allora di corsa all’ospedale di Ioannina: intubato, stabilizzato. Poi la più vicina terapia intensiva pediatrica che sta a Patrasso, e sono più di 200 chilometri. Nelle 36 ore successive al ricovero la funzione epatica si è deteriorata in modo rapido e progressivo, fino all’ittero e all’alterazione della via della coagulazione regolata dal fegato, fino allo stato di coma. Styliani e suo marito Vasileios hanno capito che lo avrebbe salvato solo un miracolo, i medici greci si sono attivati per renderlo possibile contattando l’Hellenic Transplant Organization di Atene e richiedendo l’attivazione del protocollo di collaborazione con l’Italia per il trapianto di fegato.

La terza mattina dal colpo di calore il nostro Centro nazionale Trapianti diramava la richiesta di trasferimento urgente dalla Grecia ai coordinamenti regionali e alle Molinette di Torino il professor Renato Romagnoli ha avuto cinque minuti per decidere: "Viene da noi". Due volte in passato aveva avuto a che fare con fegati adulti compromessi dal colpo di calore, poteva riuscire anche con un bambino. Dimitrios è arrivato a Caselle con un volo sanitario assieme a un rianimatore greco e alla mamma per essere inserito nella lista d’attesa italiana con il livello di massima priorità (la cosiddetta super-urgenza nazionale), suo padre li ha raggiunti il giorno successivo. Ventiquattro ore di ansia, nessuna offerta d’organo compatibile, l’ipotesi di tentare comunque e poi lo scarto della buona sorte. Il trapianto numero 4300 del centro torinese è durato dieci ore, un lavoro da orafi per evitare sanguinamenti e danni cerebrali. E poi tutto è ripartito. Dimitrios adesso è ricoverato in un’area semintensiva e migliora di giorno in giorno. Una storia a lieto fine con un piccolo suggerimento del professor Romagnoli: "Niente sforzi in futuro. E portarsi sempre dietro il ghiaccio".