"Se siete inquieti siete vivi"

Roma, 4 agosto 2025 – "Aspiratea cose grandi, alla santità, ovunque siate, non accontentatevi di meno". Al Giubileo dei Giovani, sulla spianata di Tor Vergata a Roma, risuona la sollecitazione di Papa Leone XIV. Davanti a un milione di giovani giunti da 146 paesi (25 arrivati anche da Gerusalemme e 20 dalla Siria), il pontefice americano chiede, a quella che è stata già definita "la marea cattolica", di nutrirsi di una spiritualità nuova, di dare forza a un’urgenza che non si limiti alle contingenze.

Il Papa conquista i giovani del Giubileo. L’impegno per Gaza e l’Ucraina. .

Un invito a guardare oltre la superficialità del consumismo e della società materialista, a non spegnere la "sete grande e bruciante" di senso che caratterizza la loro età, ma a coltivare l’ansia spirituale come base per un incontro autentico con Dio. Nel suo primo vero bagno di folla, nel primo appuntamento davvero ‘pop’, il papa agostiniano cita il predecessore, Francesco, facendo proprie le parole pronunciate alla Giornata mondiale della gioventù, Lisbona 2023: "Ognuno è chiamato a confrontarsi con grandi domande che non hanno una risposta semplice, ma invitano a compiere un viaggio interiore di crescita e superamento di sé". Poi aggiunge: "Non siamo malati se ci sentiamo inquieti o incompleti, ma vivi, in cammino verso un volo esperienziale che solo la fede può alimentare".

Leone insiste su questo punto: "La fragilità non è un tabù, ma parte della meraviglia che siamo", paragonandola all’erba che, pur fragile, si rinnova continuamente, simbolo di speranza e di rinascita. Ribadisce la necessità di costruire una società più umana e fraterna, aperta alla pace, citando il suo impegno a favore dei giovani di Gaza, Ucraina e di tutte le terre segnate dalla guerra, con la speranza di un futuro senza conflitti armati, ma fondato sul dialogo. L’atmosfera di festa e di fede caratterizza anche la veglia notturna e il cammino del mattino, con migliaia di giovani che vivono momenti di preghiera, canti, balli come la Danza Kuduro (il ballo di Capo Verde e Angola) e persino partite di calcetto lungo la ‘rambla’ di Tor Vergata. Il Papa, accolto da un boato e da bandiere, fende la folla in papamobile, salutando in varie lingue e augurando ‘una buona celebrazione e un cammino di fede gioioso’.

La giornata del 3 agosto resterà nella storia del Vaticano e in quella dei giovani partecipanti che ormai non sono più i Papa-boys di Wojtyla ma una generazione internazionale consapevole di poter usare la propria inquietudine come arma di cambiamento. Un giovane pellegrino racconta: "La parola del Papa è stata una scintilla, ci ha spronato a non accontentarci di vivere una vita comoda, ma a cercare qualcosa di più grande, a sognare in grande. Qui tra noi c’è un’energia forte, una voglia di cambiare il mondo". Un’altra ragazza aggiunge: "La presenza dei giovani delle carceri ci ha fatto capire quanto la fede possa aprire strade nuove anche nelle situazioni più difficili". Al termine della celebrazione, Papa Leone XIV saluta con un ultimo invito a proseguire il cammino con gioia: "Voi siete il segno che un mondo diverso è possibile: un mondo di fraternità e amicizia, dove i conflitti non si risolvono con le armi ma con il dialogo".

L’appuntamento è già fissato per la prossima Giornata mondiale della Gioventù, a Seul, in Corea, dal 3 all’8 agosto 2027. Sul fronte organizzativo, l’evento è stato un successo. Il prefetto Lamberto Giannini e il sottosegretario Alfredo Mantovano sottolineano i due anni di lavoro sinergico e armonioso tra istituzioni governative, locali, forze dell’ordine e sanità pubblica come chiave per la perfetta gestione del raduno. Si immagina addirittura di ‘brevettare’ un ‘metodo Giubileo’, un protocollo di collaborazione diretto all’obiettivo per farlo bene e in tempi rapidi.