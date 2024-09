Napoli, il sindaco ordina sgombero urgente delle Vele gialla e rossa di Scampia

Napoli, 10 settembre 2024 – Dopo il crollo di un ballatoio nella Vela Celeste di Scampia, che a fine luglio ha provocato tre vittime, il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato due ordinanze di sgombero urgente di parte del complesso edilizio delle Vele, per motivi di sicurezza, a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità,

In particolare dovranno essere liberate le unità immobiliari di proprietà del Comune di Napoli e attualmente occupate, site in via della Resistenza, isolato C e isolato D, note come vela gialla e vela rossa.

Già nelle scorse settimane il sindaco e il prefetto di Napoli avevano annunciato che si stava lavorando per lo sgombero delle altre due vele.

Nel pomeriggio il primo cittadino ha firmato due distinte ordinanze nelle quali sono indicati gli alloggi da liberare, in tutto una cinquantina. La decisione è stata assunta per motivi di sicurezza, “a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità”. Queste due Vele, come quella Celeste dov’è avvenuto il crollo e che è già stata liberata, appartengono al Comune. Negli anni passati si è proceduto all'abbattimento di altre Vele e al loro posto sono stati realizzati edifici più moderni.