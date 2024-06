Sassari, assalto alla Mondialpol e identikit del commando: quel dettaglio rivelatore

Sassari, 29 giugno 2024 - Chi sono gli uomini del commando che hanno dato l'assalto al caveau della Mondialpol a Sassari terrorizzando una città e sparando per uccidere su carabinieri e poliziotti, mettendo in pericolo anche tanti automobilisti? Gli investigatori della Squadra mobile diretta da Michele Mecca sono al lavoro, è caccia all'uomo in tutta l'isola. E mentre prende quota la polemica politica sulla sicurezza, il ragionamento di chi indaga è: hanno dimostrato una grande freddezza, sono professionisti delle armi. Nell’assalto, con kalashnikov e un escavatore per sfondare il muro, hanno sparato 150 colpi.

Assalto armato al caveau della Mondialpol a Sassari: l'auto della polizia crivellata di colpi

Più là non si spingono gli investigatori che devono dare un'identità a una banda che ha terrorizzato la città e portato Michele Fiore, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), a denunciare quello che tutti hanno pensato: senza mezzi blindati avremmo dovuto contare i morti.

E infatti negli ambienti investigativi si parla di un miracolo per i poliziotti della Stradale che al contrario dei colleghi militari non viaggiavano su un mezzo blindato. “Potevano uccidere 4 persone”, sintetizza un investigatore con un brivido. Insomma poco importa che i banditi avessero volto coperto, guanti e giubbotto antiproiettile. Il loro modo d’agire è una firma, traccia una strada come fosse un’impronta di quelle che la Scientifica sta cercando.

Nell'’identikit’ dei banditi secondo chi indaga c'è anche un altro dettaglio importante: “Sono assolutamente italiani”, è la convinzione. Nessun’altra spiegazione, per non compromettere l’inchiesta. “Professionisti che sanno usare le armi e non hanno quell’agitazione tipica di chi si aspetta l'intervento delle forze dell'ordine dell'ordine”, è la sintesi.

Il bottino della rapina alla Mondialpol va calcolato in milioni di euro, anche se al momento la cifra non è stata resa nota perché gli uomini della Scientifica stanno ultimando i rilievi nella ‘sala conta’ alla ricerca della minima traccia.

La caccia alla banda ha messo in campo una task force di investigatori in tutta l’isola, il coordinamento è del Servizio centrale operativo di Roma, in campo anche la Sisco di Cagliari.

Il grande sforzo investigativo vuol rispondere anche al grande allarme sociale suscitato dall’assalto, le strade di Sassari trasformate in Far West. “Le rapine ai portavalori non vanno sottovalutate perché mettono a rischio la vita di tanti – è l’osservazione di un investigatore -. Delle forze dell’ordine ma anche dei cittadini”. La memoria va al colpo di Sinigo (Sassari), era solo gennaio: assalto a tre portavalori, 5 feriti.