Sassari, bambino di 10 anni schiacciato da un cancello: è grave

Sassari, 15 settembre 2024 – Un altro bambino schiacciato da un cancello a Sassari. Il bimbo, 10 anni, è rimasto ferito gravemente. L’incidente è avvenuto oggi verso mezzogiorno, in una villetta nella zona di Viziliu, nelle campagne del rione satellite Li Punti, appena un giorno dopo la morte di Gioele Putzu, stessa età, travolto e ucciso ieri sera dal crollo di una porta da calcio a Ozieri (Sassari).

Sassari: bambino travolto da un cancello nel rione Li Punti: è grave

I familiari hanno sentito un frastuono e hanno trovato il piccolo intrappolato sotto il cancello. Hanno liberato il bambino e lo hanno trasportato fino a un bar del vicino quartiere Li Punti. Qui hanno chiamato i soccorsi. Il bimbo è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

Come sta il bambino travolto dal cancello

I medici del Santissima Annunziata di Sassari hanno riscontrato un trauma facciale, una profonda ferita alla fronte e traumi al bacino e alla colonna vertebrale. Il bambino resta sotto osservazione e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per verificare le condizioni di salute. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto.

Concerto di Fedez dopo la morte di Gioele: è polemica

Intanto sta suscitando forti polemiche la decisione del Comune di Ozieri di non rinviare la festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio, dopo la morte di Gioele Putzu. In particolare, intorno alle 22 si è tenuto il concerto di Fedez, con migliaia di fan in festa. Il sindaco, Marco Peralta, dai canali social ha spiegato che per motivi di ordine pubblico le autorità hanno deciso di non annullare il concerto.