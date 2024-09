Ozieri, Gioele Putzu ucciso dalla porta di calcio: l’inchiesta e le polemiche

Sassari, 15 settembre 2024 – Dolore e polemiche a Ozieri (Sassari) dopo la morte di Gioele Putzu, che avrebbe compiuto 10 anni tra pochi mesi e invece è morto ieri pomeriggio in un campetto di calcio, schiacciato da una porta.

Le indagini: che cosa sappiamo

I carabinieri ora dovranno ricostruire che cosa è successo nel campetto. Secondo quanto trapela fino ad ora, al momento della tragedia c’erano solo Goiele, che avrebbe compiuto 10 anni tra qualche mese, e altri due bambini, più o meno della stessa età. Da capire perché il piccolo, che secondo le testimonianze era stato visto giocare con un aquilone, sia stato travolto dalla porta.

L’inchiesta della procura

Non risulta che al momento della tragedia i bambini stessero giocando una partita. La porta mobile, secondo fonti investigative, pesa 70-80 chili. Non è fissata al terreno, ma questo è consueto. Serve infatti a delimitare l’area di gioco.

Il campo, secondo quanto è stato ricostruito nel momento in cui scriviamo, risulta in gestione a due società sportive. Il magistrato ha disposto l’autopsia, la data non è stata ancora stabilita.

Le polemiche e la risposta di Fedez

E ha suscitato grande polemica la decisione di non cancellare la festa di paese e il concerto di Fedez che si è tenuto l’altra notte nell’ambito della festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio, con migliaia di persone giunte da tutta la Sardegna a saltare e cantare, poche ore dopo la tragedia.

“Visto il gran flusso di persone, gli organi di pubblica sicurezza hanno ritenuto di non dover sospendere l’evento in programma per ragioni di ordine pubblico”, ha spiegato il sindaco Marco Peralta.

La decisione ha scatenato indignazione, in tanti via social hanno sfogato la loro rabbia contro gli organizzatori dell’evento e lo stesso Fedez, accusati di insensibilità e cinismo.

La risposta del rapper è arrivata con un video. Fedez ha respinto le accuse e ha precisato, su Instagram, di aver saputo della tragedia poco prima di salire sul palco e di aver chiesto al pubblico di osservare un minuto di silenzio “per commemorare Gioele ed esprimere la nostra vicinanza alla famiglia. Nessuno si è permesso di dire nulla. Vergogna a chi? Ma come si fa ragazzi?”.