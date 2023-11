Salva una donna dagli abusi, premiata in Comune

Giulia Leone, 28 anni (nella foto), ha ricevuto dal sindaco di Bologna Matteo Lepore la medaglia al merito civico “Giorgio Guazzaloca“. Lo scorso 28 settembre era intervenuta per salvare una ragazza che stava subendo uno stupro nella zona universitaria del capoluogo emiliano. "È stato un episodio molto, molto segnante sia per me che ovviamente per l’altra ragazza", ha raccontato. "Ho avuto molta paura perché non capivo se fossero tossicodipendenti o se ci fosse realmente una persona sotto di loro – spiega –. Ma non ci ho pensato un attimo, perchè quando senti una persona che sta male è impossibile rimanere fermi, almeno per me. L’ho rivestita, sembravano animali. Noi donne dobbiamo stare unite".