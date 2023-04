Salva due ragazzini dalle onde, ma scivola e sparisce in mare. Trovato il corpo di Vito Bugliarello

Siracusa, 23 aprile 2023 - Trovato il corpo di Vito Bugliarello, il 35enne che ieri ha salvato due ragazzi in difficoltà in mare in zona Marchesa, tra Siracusa ed Avola, finendo però a sua volta in acqua, scomparendo tra le onde. Il cadavere è stato trovato non molto lontano dalla spiaggia di Gelsomineto, in prossimità di un costone roccioso, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria.

Bugliarello era disperso da ieri alle 17, quando si era accorto che due ragazzini erano caduti in acqua mentre si scattavano una foto sugli scogli. Il 35enne era quindi accorso, e legando due teli aveva iniziato ad aiutare i giovani. Forse nello sforzo di trarre i due in salvo, hanno raccontato i testimoni, ha perso l'equilibrio scivolando in mare. I due ragazzi sono riusciti a salvarsi, anche grazie all'intervento dell'uomo originario di Floridia, Siracusa, ma di lui si erano perse le tracce.

Subito la Capitaneria di porto aveva avviato il coordinamento delle ricerche, che erano durate tutta la giornata, ma senza esito. Si era ipotizzato che l'uomo, scivolando in mare, si fosse procurato ferite così gravi da impedirgli di nuotare. La verità sarà chiarita dall'inchiesta aperta dalla Procura di Siracusa.