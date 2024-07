Rsa nel Foggiano, la denuncia: “Gli anziani soffocano di caldo”. Emiliano: arriveranno altri condizionatori

Troia (Foggia), 17 luglio 2024 – La voce s’incrina, il tono è disperato e quasi incredulo, l’uomo grida tutta la sua rabbia in una video-denuncia, non è la prima.

La denuncia del comitato familiari

Antonio Cavallo, rappresentante del comitato familiari nella Rsa San Raffaele di Troia, nel Foggiano, è un fiume in piena. “Gli anziani stanno soffocando di caldo”, attacca, denunciando problemi ai condizionatori. Chiede con un tono disperato: “C’è qualcuno che ci può aiutare?”. Parla anche degli operatori, che vivono gli stessi disagi eppure stanno “dando l’anima”. Sono stati chiamati i carabinieri, che hanno ispezionato la residenza sanitaria.

La Rsa è gestita dalla Sgas, società che si occupa anche delle strutture di San Nicandro e di Campi Salentina. Abbiamo provato a contattare il San Raffaele per telefono ma il numero risulta irraggiungibile. Nei giorni scorsi sui giornali locali erano uscite rassicurazioni sulla soluzione del problema.

Tavolo di crisi in Regione

Di certo il San Raffaele da tempo è al centro delle cronache, anche politiche, ad aprile è stato aperto un tavolo di crisi in Regione.

E proprio al governatore Michele Emiliano si rivolge Cavallo nella sua video-denuncia. Abbiamo contattato lo staff del presidente, che ci ha inviato questa nota.

Le parole del presidente Michele Emiliano

“La Regione Puglia non appena avuta la segnalazione si è attivata. È stata convocata una riunione, alla quale hanno partecipato il vice presidente Raffaele Piemontese e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro, e si è deciso di inviare una ispezione della ASL di Foggia per fare luce sulla vicenda”. Il vice presidente della Regione Piemontese ha inoltre stabilito già dai giorni scorsi un contatto diretto con il rappresentante dei familiari. “L’attenzione della Regione a questo tipo di segnalazioni è massima, anche quando riguardano strutture gestite da privati come quella in oggetto. Mantenere un filo diretto con i cittadini è fondamentale per capire come stanno veramente le cose. Il loro appello non è rimasto inascoltato. La ASL di Foggia, insieme all’ispezione, ha provveduto ad inviare un medico per verificare le condizioni di salute degli ospiti della struttura. La struttura ha posizionato inoltre dei condizionatori aggiuntivi e, da venerdì, ne verranno installati altri in aggiunta all’attuale sistema centralizzato”.