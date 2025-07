Visto dalla criminologa. Fibra gialla sul polsino. Chi voleva ucciderla?

di Anna Vagli Liliana Resinovich era contesa. Sebastiano Visintin rappresentava il passato da cui voleva fuggire. Claudio Sterpin, il futuro che aveva scelto. Uno dei due sapeva che presto sarebbe rimasto fuori. Per anni hanno venduto la bugia del suicidio. Ma la verità riemerge. Sempre. Chi conosce la morte per asfissia lo sa: il corpo combatte. Liliana non ha lottato. Non perché non voleva. Perché non poteva. Quando una scena è fin troppo ordinata nel caos, significa che è stata preparata. La disperazione lascia dietro di sé ricerche, lettere, conti chiusi. Liliana non ha lasciato nulla. Cercava casa, studiava come divorziare senza avvocati, prelevava soldi, comprava lenzuola. Chi progetta un domani non si organizza per morire. E dopo oltre trent’anni di matrimonio, è difficile credere che non avesse detto al marito di volerlo lasciare. Resta una domanda, la più inquietante. Chi sapeva, già prima di trovarla cadavere, che Lilli non sarebbe più tornata? Due giorni dopo la scomparsa, Sebastiano porta agli amici la macchina fotografica, un cuore di pietra, gli hard disk di Liliana. "Lilli non tornerà più". C’è poi quella borsa. Liliana usava borse scure d’inverno, chiare d’estate. I suoi oggetti sono stati trovati in casa, dentro una shopper chiara. Facile pensare che chi non conosceva le sue abitudini abbia preso la prima a portata di mano. Dopo anni di lavoro, ho imparato che sulla scena di un crimine le coincidenze non esistono. Sono bastate sette ore di sopralluogo chirurgico per sgretolare l’ipotesi del suicidio. Settecento lame sequestrate: coltelli, forbici, cesoie. Normale per un arrotino. Finché non servono nel momento sbagliato.E forse non è stata una lama a far saltare tutto, ma una fibra gialla. Compatibile con il maglione di Sebastiano. Non trovata in casa, ma sul polsino sinistro della maglia di Liliana. Proprio lì, dove si stringe. Il principio di Locard è spietato: ogni contatto lascia una traccia. Quando posizione, pressione e trama coincidono, il cerchio si chiude. Secondo la casistica dell’FBI, uccidere rappresenta per l’assassino un modo per risolvere un problema. Non importa che a noi sembri inesistente, quel che conta è il punto di vista del killer. Chi poteva avere un problema con Lilli? Quel che ci conferma il suo linguaggio del corpo è che non era felice nel suo matrimonio. Durante l’ultimo pasto in compagnia, ripresa da un cellulare, appare spenta. Come altrove è rimasta, troppo a lungo, la verità sulla sua morte.