Ritrovata in un parco la maglia di Vialli rubata

La maglia di Gianluca Vialli, la numero 9 della Juventus, indossata per tre anni dal campione cremonese scomparso, rubata da una trattoria in provincia di Cremona, è stata ritrovata ieri in un parco del capoluogo. Tra le foglie ai piedi di un albero, è stata notata durante la sua passeggiata mattutina da Riccardo Miadoro, allenatore ed ex calciatore. Il caso, però, non è chiuso: i carabinieri continueranno ad indagare con l’obiettivo di identificare e denunciare l’autore del furto.