Roma, 17 settembre 2019 - L'attesa è finita: i risultati anonimi del test di Medicina 2019 sono stati pubblicati ufficialmente dal Miur alle 10.10. I candidati quindi potranno conoscere il loro punteggio al test d'ingresso a numero chiuso che si è svolto il 3 settembre. Non sarà invece pubblicata alcuna graduatoria da parte del Ministero: il pdf che sarà visionato non è in ordine di punteggio crescente o decrescente.

Dove trovare i risultati del test di medicina

I risultati sono consultabili su Universitaly, a cui si accede con le stesse credenziali utilizzate per iscriversi al test. Per visionare il proprio punteggio serve il codice etichetta e per entrare in graduatoria è necessario aver totalizzato almeno 20 punti (chi ha totalizzato meno di questo numero potrà comunque ripetere il test il prossimo anno).

L'informazione sul punteggio è importante per riuscire a farsi un'idea della propria posizione in graduatoria anche in base ad un confronto con le classifiche degli anni passati, sebbreno non sia possibile sapere a quale università si è stati 'assegnati' o 'prenotati'. Il punteggio massimo è di 90 punti.

Come vedere i risultati del test su Universitaly

Per visionare i propri risultati bisogna:

1. aprire ed accedere a Universitaly;

2. effettuare il login con username e password;

3. nella sezione in alto a destra si dovrà poi aprire la tendina sotto il proprio nome e cognome;

4. cliccate a questo punto sulla dicitura area riservata;

5. si aprirà una pagina e si potrà cliccare sulla dicitura graduatoria anonima 2019/2020;

6. a questo punto si dovrà cliccare sul nominativo della propria università in lista;

7. cercare, mediante la lente d’ingrandimento, il proprio codice etichetta;

8. visionare il risultato ottenuto

Cosa fare se si è dimenticato il codice

In caso non ci si ricordasse il codice etichetta, il meccanismo per ricostruire il punteggio è un po' complesso. Si deve andare sul sito del Miur e da lì scaricare le soluzioni del test medicina 2019 nella sezione 'Accesso programmato'. Una volta aperto il file scaricato si deve cercare di ricordarvi le risposte che si sono date e incrociarle con le soluzioni che si trovano già nel file. A questo punto si può effettuare il vostro calcolo in maniera autonoma, utilizzando la stessa tabella di punteggio che è stata data quando si è fatto il test: 1,5 punti per ogni risposta giusta, -0,4 per le risposte sbagliate e 0 punti per le risposte non date. In base questo calcolo che si deve fare in maniera suddivisa anche per materia (logica cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica) si può cercare di rintracciare il proprio codice confrontandolo con il punteggio ottenuto.

Quando escono tutti i risultati del test di medicina

Una volta appreso il proprio punteggio sarà comunque necessario attendere la pubblicazione della graduatoria ufficiale. Il 27 settembre gli aspiranti medici potranno consultare sulla propria pagina Universitaly tutto il loro test d'ingresso, con il punteggio e la scheda anagrafica.sarà però necessario attendere il 1° ottobre per la pubblicazione della graduatoria unica nazionale del Miur che stabilirà ufficialmente chi potrà entrare alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La graduatoria funziona su base nazionale e premia il punteggio più alto.

Le graduatorie che circoleranno probabilmente già da oggi pomeriggio sono stilate dalle aziende che preparano i test. L’ipotesi che circolano in rete è che, per il 2019, il punteggio minimo si aggiri sui 42/43 punti, ma ovviamente si tratta di semplici supposizioni.