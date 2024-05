Conversano (Bari), muore investito da un’auto pirata sotto gli occhi del figlio: si costituisce 51enne

Conversano (Bari), 6 maggio 2024 – Si è costituito l’automobilista che ha investito e ucciso Giuseppe Babbo, 60 anni, di Conversano (Bari). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era intento a riempire il serbatoio dell’auto di uno dei 3 figli, che era rimasto fermo senza benzina. Una tragedia che ricorda quella della 21enne Sara Romano, falciata e uccisa da un Suv a Napoli appena scesa dall’auto per mettersi alla guida e dare il cambio a un’amica. L’uomo si è poi consegnato.

Si tratta un 51enne di Conversano, senza precedenti penali, che accompagnato dal suo avvocato, ai carabinieri ha confessato di essere stato lui a travolgere la vittima intorno alla mezzanotte scorsa. Sarà denunciato per omicidio stradale e sottoposto ai necessari esami per accertare se era alla guida sotto l’effetto di sostanze

L’investimento mortale è accaduto verso la mezzanotte di domenica, sulla rampa della Provinciale 50 che collega la frazione di Cozze a Conversano.

L’investitore non si è fermato. I carabinieri hanno lavorato sulle testimonianze del figlio e della nuora della vittima, che erano in auto e sono comprensibilmente sotto choc, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

“A 5 chilometri dal luogo dell’investimento ci sono le telecamere del Comune”, aveva spiegato a Qn.net il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio.

“Da quanto risulta, l’auto in panne era stata segnalata – aggiunge il primo cittadino -. Quel punto della strada provinciale è molto particolare, con una salita e una strettoia. Conoscevo Giuseppe, padre di 3 figli e un gran lavoratore”.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn