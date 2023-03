Riforma delle pensioni Macron si salva per nove voti Ma a Parigi esplode la rabbia

di Giovanni Serafini Ci è mancato pochissimo. Nove voti in più e il governo francese sarebbe caduto ieri sera sotto la mozione di censura. "Il colpo arrivò così vicino che fece volare via il cappello", direbbe Victor Hugo. Occorrevano 287 voti per costringere alle dimissioni l’esecutivo di Elisabeth Borne. Si è arrivati a 278: molti di più di quello che gli analisti avevano immaginato. Questo significa che all’interno dell’Assemblea Nazionale si è schierata contro la riforma delle pensioni tutta la sinistra, tutta la destra e anche una buona parte dei Républicains, gli ex gollisti che sembravano pronti a firmare un compromesso con la République en Marche. E adesso? Macron è salvo, anche se con le spalle al muro. Per citare ancora Victor Hugo, il "cappello" che rischia di volar via è quello del primo ministro. "Deve dimettersi. Subito. Elisabeth Borne non può rimanere al suo posto", ha tuonato Marine Le Pen appena conosciuto l’esito dello scrutinio. La Borne ha risposto di non pensarci nemmeno: "Sono più che mai determinata a continuare il mio lavoro per la Francia". La Le Pen a destra, in sintonia con Mélenchon a sinistra, chiede un referendum benché la legge sia diventata definitiva dopo il fallimento della...