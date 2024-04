Ragazza uccisa ad Aosta, la svolta: arrestato un 21enne italiano

Aosta, 10 aprile 2024 – È stato arrestato in serata a Lione il ventunenne sospettato di aver ucciso una ragazza francese in un villaggio abbandonato in Valle d'Aosta. La notizia è stata data dal procuratore di Grenoble e rilanciata dai media francesi.

In manette dunque il giovane italo-egiziano sospettato della morte della francese trovata senza vita venerdì in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso il giovane fermato dalla Gendarmerie si chiama Teima Sohaib e ha 21 anni, di nazionalità italiana. Lo ha appreso l'Ansa da fonti qualificate. Per il momento l'accusa nei confronti del giovane è di “violazione del controllo giudiziario”. Le procure di Aosta e di Grenoble hanno anche aperto un'inchiesta per l'omicidio della ragazza trovata morta a La Salle e per il quale lui è sospettato.

Le ricerche si erano concentrate nell’area intorno a Grenoble, in val d'Isére nel sud-est della Francia, a meno di 200 chilometri dal luogo del delitto: nella città di Stendhal il giovane ha avuto probabilmente dei contatti che potrebbero aver in qualche modo coperto la sua fuga.

Il sospettato era stato visto assieme alla vittima, originaria di Saint-Priest, vicino Lione, nei giorni precedenti il ritrovamento del cadavere, poi era svanito nel nulla, forse a bordo di un furgone rosso. Gli investigatori hanno aperto un fascicolo per omicidio, le indagini sono condotte dai carabinieri di Aosta e coordinate dal pm Manlio D'Ambrosi e dal procuratore capo Luca Ceccanti.

Il ragazzo era stato visto - in base ad alcune testimonianze - assieme alla vittima nella zona di La Salle, nei pressi del villaggio abbandonato di Equilivaz dove si trova l'ex chiesetta. Gli inquirenti non scartano l'ipotesi che la coppia fosse proprio alla ricerca di un borgo abbandonato: lo chiamano “urbex”, è un'esplorazione urbana che consiste nell'avventurarsi in strutture e edifici in rovina. Una sorta di turismo nei ruderi fantasma che attrae soprattutto i giovanissimi.

L'ex chiesetta dove è stato ritrovato il corpo della ragazza

Cosa sia accaduto lassù, in mezzo alla boscaglia che nasconde quello che resta di una decina di case in pietra, ancora non è chiaro. Condotta dall'anatomopatologo Roberto Testi, l'autopsia lascia pochi dubbi: la vittima è stata colpita frontalmente al collo e all'addome con un coltello. È escluso che si sia auto-provocata le ferite.

Il decesso, che risale ai giorni a cavallo tra marzo e aprile, è stato causato da un'emorragia: in pratica è morta dissanguata. La felpa beige che indossava era intrisa di sangue all'altezza della spalla, proprio sotto la gola.

Sulla base di questi elementi la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio. L'ipotesi è che si tratti di un delitto d'impeto, forse una lite finita male. Le ferite non sono nette e particolarmente profonde. Il corpo era raccolto in posizione fetale. "Sembrava che dormisse” ha raccontato un testimone. Vicino a lei c'erano solo una confezione di marshmallow e dei rifiuti. Nessuna traccia dei documenti e di un telefono.

I segni sul terreno lasciano pensare che sia stata trascinata dentro l'ex cappella, probabilmente agonizzante. La ragazza aveva 22 anni ed abitava a Saint-Priest, una cittadina di 42.000 abitanti che fa parte dell'area metropolitana di Lione. È stata riconosciuta da alcuni parenti giunti ad Aosta e poi identificata ufficialmente nella camera mortuaria del cimitero di Aosta. Arrivava dalla Svizzera ed era impegnata in un giro per l'Europa. Si era fermata in Valle d'Aosta con l'amico per campeggiare qualche giorno in montagna. A La Salle la coppia non era passata inosservata: "Mi sembravano due ragazzi sofferenti – ha raccontato una donna del posto che li aveva incontrati a fine marzo – e mi hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Cercavano un supermercato grande per fare la spesa. Ha sempre parlato lui. Si esprimeva in un buon italiano, anche se non sembrava italiano. Non sembrava un tipo violento, tutt'altro”.