Protesta contro la tendopoli, il questore al telefono con i lampedusani: “Cchiù pilu pe’ tutti”

Lampedusa, 16 settembre 2023 – Toni accesi nella telefonata tra un gruppo di residenti e il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari. Una delegazione di lampedusani ha bloccato la strada per protestare oggi contro l’ipotesi di una tendopoli per i migranti, mentre continuano gli sbarchi sull’isola. Un video riprende Giacomo Sferlazzo, portavoce del movimento politico-culturale ‘Pelagie Mediterranee’, mentre parla al cellulare con Ricifari, che cerca di mediare per ripristinare la circolazione. Gli animi si scaldano ma alla fine i due si accordano per vedersi vis a vis il giorno dopo. Il questore alla fine vuole sdrammatizzare: “Camomilla per tutti, anzi pilu pe’ tutti’”, dice, rifacendosi al motto di Cetto La Qualunque, alias Antonio Albanese. Non esattamente un linguaggio istituzionale.

Il lampedusano Giacomo Sferlazzo parla con il questore di Agrigento (Local Team)