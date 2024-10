Consigliere FdI aggredito al bar davanti alle figliolette. In 4 gridavano: “Qui Kosovo”

Trieste, 25 ottobre 2024 – Lo avrebbero aggredito con calci e pugni davanti alla compagna e alle due figlie piccole, al grido di “Qui Kosovo”. Vittima il consigliere circoscrizionale di Fdi di Trieste Francesco Metz, 43 anni, come ha raccontato lui stesso al quotidiano Il Piccolo. L’aggressione, nella prima serata di ieri in un locale di via Giulia. Sul posto sono intervenuti la polizia e l'ambulanza del 118. Sul caso sta indagando la Digos.

In quattro, dopo essere entrati nel locale, lo hanno accerchiato e hanno infierito su di lui con pugni. Una volta scivolato a terra hanno continuato a colpirlo con calci alla testa e colpi di bottiglia. L'uomo ha subito diversi traumi e dovrà sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Dopo essersi ripreso dallo choc, Metz si è recato in Questura per sporgere denuncia.

Il consigliere circoscrizionale FdI ha riferito di aver sentito gli aggressori urlare contro di lui frasi come: “Qui Kosovo, qui Kosovo”. Una versione confermata anche dal titolare del locale. “Non so darmi una spiegazione – racconta Metz – quella gente non l'avevo mai vista prima”.