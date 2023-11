Prelato muore in strada. Corpo per ore sull’asfalto

È morto in strada a Roma per un malore il nunzio apostolico di origine francese Francois Robert Bacqué, 87 anni. Il presule si è accasciato a terra in via della Scrofa, pieno centro storico, a un passo dal Senato. Immediati i soccorsi, ma il cadavere è rimasto per ore sull’asfalto: dalla mattina è stato portato via solo nel pomeriggio.