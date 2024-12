Come sta Fabrizio Pregliasco dopo il malore

Milano, 17 dicembre 2024 – Il professor Fabrizio Pregliasco, noto virologo e direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano, è stato colpito ieri da un malore che ha destato preoccupazione nell'opinione pubblica. Attualmente, le sue condizioni sono stabili e non destano particolari preoccupazioni. Durante una diretta radiofonica, il professor Pregliasco ha anche fornito le sue raccomandazioni per tutelarci dai rischi di contagio durante le festività natalizie.

Il malore di Pregliasco e il ricovero, come sta il professore?

Il 16 dicembre 2024, durante un collegamento telefonico con il programma radiofonico "Un Giorno da Pecora", il professor Pregliasco ha rivelato di trovarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano a seguito di un malore. Ha dichiarato: "Mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato". Il professore ha poi rassicurato i conduttori e gli ascoltatori affermando: "Per ora bene, via, vediamo come va". Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulla natura del malore, il virologo ha menzionato di essere “caduto a terra”, suggerendo un possibile episodio di svenimento o perdita di equilibrio. Le cause precise del malore rimangono riservate, ma la sua prontezza nel partecipare al programma radiofonico indica una condizione generale relativamente buona.

I consigli di Pregliasco per le festività natalizie

Durante la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il professor Pregliasco (è professore associato di Igiene Generale e Applicata presso l'Università degli Studi di Milano) ha colto l'occasione per fornire raccomandazioni in vista delle imminenti festività natalizie. Ha sottolineato l'importanza di adottare misure preventive per ridurre il rischio di contagio da COVID-19, specialmente in presenza di familiari fragili, raccomandando l'utilizzo delle mascherine e l'esecuzione di test COVID prima di partecipare a pranzi e cene natalizie. Ricordiamo come durante il periodo clou della pandemia di COVID-19, Pregliasco sia stato una delle voci più autorevoli, fornendo informazioni chiare e consigli su come affrontare la pandemia. Completati gli accertamenti medici necessari, il virologo potrà fornire aggiornamenti più precisi sul suo stato di salute, e molto probabilmente rimettersi subito al lavoro.