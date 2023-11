Polmonite in Cina, Pregliasco: “Rimane il dubbio che Pechino non ci stia dicendo tutto come con il Covid”

Roma, 24 novembre 2023 – C’è il timore che il lupo perda il pelo ma non il vizio. Dove la Cina sarebbe il lupo e il vizio sarebbe quello di non essere trasparenti al 100%. Il mondo sta guardando alla Cina con timore e sospetto per la nuova impennata di casi di polmoniti sospette tra i bambini. “Gli ospedali di Pechino e Liaoning” sono “stracolmi di bambini malati” e “molte scuole hanno sospeso le lezioni”, ha scritto recentemente su X l’epidemiologo statunitense di origini cinesi Eric Feigl-Ding su X. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, docente associato di Igiene all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario Irccs Galeazzi: “Rimane il dubbio che i cinesi non ci stiano dicendo tutto come con il Covid”. Lo stesso Oms, allarmato dai contagi a Pechino, ha chiesto spiegazioni tempestive alle autorità cinesi per cui, tagliando corto, si tratterebbe di “una combinazione di agenti patogeni”. Risposta secca, come a dire: ‘Niente paura’.

Professore, cosa sappiamo al momento di questa nuova epidemia?

"Ci arrivano informazioni frammentarie. Ma per quello che è stato dichiarato dalla Cina si tratterebbe di un’azione sinergica di più infezioni di virus respiratori già comuni”.

Perché colpisce proprio i bambini?

"Probabilmente i bambini sono più esposti perché ‘vergini’: devono ancora fare una carriera di infezioni”.

E perché proprio ora?

"Una delle ipotesi in ballo è che la Cina abbia tolto le restrizioni anti-Covid dopo di noi e che quindi stiano attraversando la fase di reinfezione come è successo da noi dopo le riaperture”.

Questa epidemia potrebbe diffondersi in Europa e quindi in Italia?

"Il rischio potrebbe esistere, ma ancora sappiamo troppo poco”.

Come difendersi?

“Dobbiamo essere consapevoli che le problematiche infettive ci sono e ci saranno. E’ importante quindi mantenere alta l’attenzione e continuare il monitoraggio epidemiologico”.

La Cina ha detto che “è importante continuare a vaccinare” è consigliato anche per i bambini italiani?

"Attualmente è importante vaccinare i bambini fragili”.

