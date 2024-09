Pitbull che aveva ucciso un bambino aggredisce volontaria in canile. “Ferita grave, così gliel’ho staccato di dosso”

Borgo Vercelli (Vercelli), 24 settembre 2024 – Aveva ucciso un bambino di 5 mesi a Palazzolo Vercellese il pitbull Nerone, 6 anni, che qualche giorno fa ha aggredito Alessandra, 60 anni, educatrice cinofila nel canile di Borgo Vercelli. La donna è stata azzannata alle cosce, “un’aggressione seria”, racconta al telefono a Quotidiano.net Massimo De Maio, direttore del canile che le ha strappato il pitbull di dosso. Alla lettera.

Massimo De Maio è ancora sconvolto mentre racconta quel che ha visto. “Il cane era fuori dalla gabbia, stavamo pulendo il box. Alessandra era in piedi, il pitbull è arrivato e le si è avventato contro, all’improvviso. Era arrivato nel nostro canile a maggio. Lo abbiamo messo sotto osservazione, non ha dimostrato alcun sintomo. Non si dimostrava aggressivo. Neanche con gli operatori che entravano nella gabbia per le pulizie. Lo vedevo scodinzolare. Nessuno si poteva aspettare una cosa del genere...”.

"Alessandra, da quanto ho capito, dovrà rimanere all’ospedale a lungo. Per fortuna ero vicino. Non so come ho trovato una pala da muratore e ho colpito il cane con quella, per staccarglielo di dosso. Poi con un cappo rigido l’ho rinchiuso nel box”.

Ma che cosa succederà ora al pitbull? “Mi aspetto che dopo quel che è accaduto sia valutato l’abbattimento – risponde ildirettore del canile -. Mi pare assurdo tenerlo in gabbia per tutta la vita. Ora è sempre da noi, in canile”.