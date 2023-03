Pirateria online, via libera alla Camera: Capitanio: "Italia prima contro mafie digitali"

Primo via libera unanime dell’Aula della Camera alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Il testo della proposta di legge Mollicone-Maccanti, approvato a Montecitorio, ora passa al Senato. Il provvedimento conferisce allo Stato il compito di riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale. Lo Stato dovrà, quindi, tutelare il diritto d’autore da ogni violazione. Assicura alle imprese, agli autori e ai creatori forme di sostegno per agevolare la produzione, la traduzione e l’internazionalizzazione delle opere dell’ingegno, prevede forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, per rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della contraffazione di contenuti.

Molte le reazioni. Federico Mollicone: "Un testo all’avanguardia". Massimiliano Capitanio (foto), Commissario e promotore nella precedente legislatura di un’analoga proposta di legge: "Un atto epocale e rivoluzionario. Con questo provvedimento l’Italia è prima in Europa nella lotta alle mafie digitali".