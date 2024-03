Pifferi, psicologhe nei guai: "Esiti scritti prima dei test"

Punteggi "inseriti" prima del test, una relazione firmata da chi non era presente alle valutazioni, svolte anche da chi, poi, non le certificò. Il tutto con variazioni nei documenti in corso d’opera. C’è questo nelle nuove accuse contestate dal pm di Milano De Tommasi nel filone di indagine parallelo sul caso di Alessia Pifferi (a destra nella foto), che vede indagate quattro psicologhe e l’avvocata Alessia Pontenani, legale della 38enne imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia.