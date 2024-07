Tragico incidente a Paulilatino (Oristano), scontro tra 4 moto e un’auto: morti tre giovani. Vasto incendio verso le sugherete

Paulilatino (Oristano), 6 luglio 2024 – Spaventoso incidente stradale fra quattro moto e un’auto a Paulilatino (Oristano), in Sardegna. Il bilancio è di 3 morti, tutti giovani. Le vittime sono Mario Sedda, Roberto Daga e Giovanni Melis, di circa 30 anni. Nello scontro sono rimasti feriti altri due giovani: Ivano Saba e il conducente della vettura, Carlo Masala.

Spaventoso incidente stradale nell'Oristanese: morti 3 giovani motociclisti

Secondo una prima ricostruzione, le quattro moto viaggiavano in direzione Paulilatino quando si sono scontrate con un'auto che procedeva in direzione opposta lungo la provinciale per il quadrivio di 'S'arenarzu', lungo la provinciale per Ula Tirso, molto frequentata dai motociclisti. Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza di un dosso. Il conducente dell'auto e i motociclisti si sono ritrovati improvvisamente faccia a faccia senza poter effettuare alcuna manovra. Dopo l'impatto, violentissimo, i mezzi hanno preso fuoco a causa della perdita di benzina innescando così un gigantesco rogo. La Protezione civile ha fatto intervenire quattro Canadair. Impegnato nelle operazioni di spegnimento anche tre elicotteri e due Super Puma, oltre a quattro squadre a terra dei vigili del fuoco.

Il luogo dell'incidente stradale avvenuto a Paulilatino

Dopo oltre 5 ore di lavoro senza sosta dei vigili del fuoco non è stato ancora spento il devastante incendio innescato dall'incidente. Il fuoco ha percorso almeno otto chilometri, minacciando il tratto oristanese della statale 131 e il nuraghe Losa di Abbasanta: la strada non è stata chiusa perché il fronte del fuoco ha saltato la carreggiata, proseguendo la sua marcia all'interno, il nuraghe invece è stato 'protetto' dai getti d'acqua dei mezzi aerei. Le fiamme, spinte dal forte vento di scirocco, hanno raggiunto la periferia di Paulilatino, nella zona del cimitero e avanzano verso Ghilarza, in direzione della statale 131 'Carlo Felice' e della linea ferroviaria Cagliari-Sassari. Devastate sugherete, boschi di olivastro, macchia, terreni a pascolo. di scirocco. Nella notte il personale del Corpo forestale garantirà presidi lungo l'intero perimetro per circoscrivere le fiamme.

Secondo una prima stima del Corpo forestale regionale, il fuoco ha già bruciato centinaia di ettari. Le operazioni di spegnimento, che dureranno tutta la notte, in località 'Putzola' sono rese particolarmente difficili dal forte vento. Sul posto sono state inviate decine di squadre della Forestale, dell'Ente Forestas, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e dei barracelli. Inviati sul posto anche due elicotteri della flotta regionale, decollati da Anela e Pula e due SuperPuma, uno partito da Ala' dei Sardi. Ai tre Canadair di stanza a Olbia, se n'è aggiunto un altro proveniente da Ciampino.

Ieri sempre in Sardegna si era verificato un altro incidente mortale. Un tratto della strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” era stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni a Guspini, in provincia di Sud Sardegna. Una persona è morta nell’impatto fra due auto.