Incidente nel Palermitano, muore bimba di 3 anni: il padre guidava senza patente, aveva bevuto

Palermo, 7 luglio 2024 – Non avrebbe potuto guidare l’uomo che questa notte è finito con l’auto contro un muro a Villabate, comune immediatamente alle porte di Palermo. L’incidente è costato la vita alla figlia, Aurora, 3 anni.

E’ successo in via Natta intorno alle 3.30. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri di Misilmeri l’uomo, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del mezzo in uscita da una curva, andando a schiantarsi contro un muro: aveva un tasso alcolemico superiore al consentito (0,5 mg/L). La sua patente era stata ritirata e l’auto non era assicurata.

Lui, 40 anni, è appena contuso, così come la madre della piccola e il fratellino gemello che erano a bordo. Inutile l’intervento del 118 invece per la bambina, che è morta durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla.

Villabate, carabinieri e giornalisti in via Natta (Ansa)

Le indagini dovranno fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto ma al momento sembra che non vi siano altri veicoli coinvolti. Al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Sul corpicino della bimba la procura ha disposto l’autopsia. Ora la salma si trova all’istituto di medicina legale di Palermo.

Il sopralluogo dei carabinieri (Ansa)

Notizia in aggiornamento