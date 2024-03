Patrizia Reggiani e l’eredità Gucci. A processo la sua ex compagna di cella

Andrà a processo con altre tre persone Loredana Canò, l’ex compagna di cella, diventata amica e assistente di Patrizia Gucci (nella foto), imputata a Milano per la vicenda della gestione del patrimonio di svariati milioni di euro che la madre Silvana Barbieri ha lasciato in eredità alla vedova dell’imprenditore e mandante del suo omicidio. Vicenda per cui l’avvocato Maurizio Giani, legale della Barbieri, morta ultranovantenne nel 2019 e da lei nominato esecutore testamentario, è stato invece assolto con formula piena al termine del rito abbreviato. Prosciolto Marco Riva, attuale presidente del Coni lombardo, con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Canò, per i pm avrebbe convinto la Reggiani a "fare la guerra alle figlie" Alessandra e Allegra, escluse come parti civili, per poter gestire il vitalizio ottenuto dal marito Maurizio Gucci.