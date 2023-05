Papa Francesco ha la febbre, cancellate tutte le udienze

Città del Vaticano, 26 maggio 2023 – Papa Francesco ha la febbre. Cancellate dunque per oggi tutte le udienze. In realtà nella giornata odierna non erano previsti incontri con gruppi, ma il pontefice non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione.

"Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina", ha reso noto la sala stampa vaticana. Lunedì prossimo, comunque, riceverà in Vaticano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui consegnerà il premio internazionale Paolo VI.

Papa Francesco (Ansa)

Parlando delle sue condizioni di salute in un’intervista registrata ieri a Telemundo, il Papa ha detto di stare meglio. “Posso camminare ora. Il ginocchio si stava aggiustando e prima non riusciva a camminare. Ora ho camminato di nuovo. Ci sono giorni più dolorosi. Ci sono giorni in cui no, ma fa parte dell'andamento” del disturbo.

In questi giorni, oltre all’impegno per la missione di pace in Ucraina, il Santo Padre ha nominato un nuovo vescovo ausiliare a Roma: don Michele Di Tolve, del clero dell'arcidiocesi di Milano, finora parroco di San Giovanni Battista e di Sant'Ambrogio ad Nemus in Rho. Inoltre ha nominato mons. Garcia Cuerva nuovo arcivescovo di Buenos Aires e i vescovi ausiliari della Diocesi di Oporto, il reverendo Roberto Rosmaninho Mariz (assegnandogli la Sede titolare di Vita) e il reverendo Joaquim Proenca Dionìsio (assegnandogli la Sede titolare di Partenia).