Orsa KJ1, nuova ordinanza del Trentino. L’assessore: “La Forestale è autorizzata ad abbatterla”

Trento, 21 luglio 2024 – Sull’orsa KJ1 – dal test del Dna responsabile dell’aggressione al turista francese, il 16 luglio – va in scena un nuovo braccio di ferro tra la Provincia di Trento e gli animalisti. Fugatti ha appena firmato una seconda ordinanza contingibile e urgente per abbattere l’esemplare, dopo che gli animalisti avevano ottenuto la sospensiva del Tar sulla prima.

"Procedere all’abbattimento”, è la frase finale del testo. Conferma al telefono con Qn.net l’assessore Roberto Failoni: “Mi chiede se i Forestali possono sparare all’orsa in questo momento? Sì, è la risposta”.

Trentino: un dettaglio della mappa sugli orsi con il radiocollare

Il testo della seconda ordinanza ricalca nella sostanza quello della prima. Ma c’è un dettaglio fondamentale: nel frattempo venerdì la Fondazione Edmund Mach ha confermato i sospetti della Forestale. Il test del Dna ha stabilito senza ombra di dubbio che è stata proprio KJ! – l’orsa con tre cuccioli – a mandare all’ospedale il turista francese che il 16 luglio di mattina presto si stava godendo le vacanze con una corsa. Una dinamica che ricorda l’uccisione di Andrea Papi, attaccato dall’orsa JJ4 a Caldes (Trento) il 5 aprile 2023. “Può capitare ancora”, ha dichiarato il padre Carlo a Qn.net.

Secondo Fugatti “il rischio che l’orsa in questione ripeta attacchi nei confronti di persone in una zona a così alta frequentazione turistica e locale è latente, immediato e destinato a perdurare fino a quando l’orsa rimarrà in libertà, come dimostrato anche dai fatti pregressi accaduti in Trentino (orse KJ2 e JJ4 che hanno ripetuto i primi attacchi all’uomo), con in un caso l’esito nefasto sfociato nella morte di una persona”. Per il presidente sussiste “una situazione di immediato e gravissimo pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica”, che riguarda “potenzialmente più comuni”.

"Rispetto le idee di tutti ma noi dobbiamo occuparci della sicurezza dei cittadini – ribadisce l’assessore Failoni -. Andremo avanti. Se gli animalisti presenteranno un secondo ricorso? Vedremo, non mettiamo il carro davanti ai buoi”.

Ma gli animalisti non ci stanno. Promette battaglia in ogni sede legale Maria Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’Ambiente, “per fermare questa ossessione dei politici trentini per gli orsi”.