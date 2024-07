Trentino, l’orso che ha aggredito un runner sarà abbattuto: “Altissimo livello di allarme sociale”

Dro (Trento), 17 luglio 2024 – L’orso che ieri a Dro, in Trentino, ha ferito un turista francese ha provocato “un altissimo livello di allarme sociale”. Per questo il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per l’abbattimento dell’animale.

Trentino: questa mattina un orso ha attaccato un turista francese a Dro. L'uomo non è in pericolo di vita

Il punto di riferimento del testo è il Pacobace (piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali). Quel testo chiarisce anche il livello di pericolosità degli orsi e dà una definizione molto precisa degli animali problematici. Al punto più alto della scala c’è l’attacco senza essere provocato; al livello più basso la difesa dei cuccioli.

Scrive Fugatti: “Considerato che nella zona di Dro e Arco è presente da diverse settimane un’orsa accompagnata da tre cuccioli dell’anno, più volte protagonista di Incontri ravvicinati in aree agricole confinanti con aree urbanizzate; considerata la gravità oggettiva del fatto descritto e il giustificato altissimo livello di allarme sociale che ne deriva e considerato che anche Ispra, a cui è stato comunicato l’accaduto per via telefonica nelle immediatezza della notizia, sulla base delle indicazioni fornite, ha condiviso la valutazione della sua gravità” ordina “al Corpo forestale Trentino di procedere all’abbattimento dell’esemplare responsabile dell’aggressione”.

L'orsa JJ4 che ha ucciso il runner Andrea Papi il 5 aprile 2023 nei boschi di Caldes

Ma come si arriverà a identificare l’orso che ha ferito il turista, runner proprio come Andrea Papi, ucciso il 5 aprile 2023? Si dovrà attendere il risultato delle analisi genetiche sugli abiti del 43enne. I sospetti s’incentrano su KJ1. “Considerato che con ragionevole certezza l’orsa protagonista dell’attacco è la stessa femmina con tre piccoli da settimane residente in zona e più volte ivi avvistata”, c’è scritto nell’ordinanza.

Ma come si arriva all’abbattimento dell’orso? Oltre al documento scientifico del Pacobace, la base è la legge regionale trentina del 2018.